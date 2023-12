Merge Arena is een 3D-torenverdedigingsspel waarin je je territorium verdedigt tegen verschillende soorten vijanden, terwijl je voortdurend je leger verbetert. Het spel werkt met een samenvoegsysteem waarmee identieke eenheden kunnen worden gecombineerd tot één enkele, sterkere eenheid. Voeg je eenheden samen en verbeter ze zodat ze de kwade monsters kunnen aanvallen die je prachtige koninkrijk komen aanvallen! De gele knop hieronder start een nieuw gevecht. Zorg ervoor dat je vóór elk gevecht de beschikbare eenheden en slots uitbreidt met de twee knoppen rechtsonder. Roep de hulp in van magiërs, boogschutters en gigantische ridders! Gevechten leveren je ervaring en goud op, maar je schatkist zal op zichzelf ook wat geld opleveren. Besteed uw inkomsten zorgvuldig om uw kracht te vergroten en al uw burgers tegen schade te beschermen. Je kunt de sleutels die je hebt verdiend ook gebruiken voor multiplayer-wedstrijden tegen echte spelers! Deel Merge Arena met je vrienden en ontdek wie het sterkste fort kan bouwen en het het langst kan behouden! Sleep identieke eenheden en laat ze vallen om ze samen te voegen tot een sterkere eenheid. De knop onder de pagina start een nieuw gevecht. Zorg ervoor dat je de beschikbare eenheden en slots uitbreidt met de twee knoppen rechtsonder. Merge Arena is gemaakt door EasyCats. Speel hun andere spel op Poki: Archer CastleJe kunt Merge Arena gratis spelen op Poki. Merge Arena is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

