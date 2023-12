Stick Defenders is een actie- en samenvoegspel waarin je Stickman-eenheden combineert tot sterkere eenheden, zodat ze je basis kunnen beschermen tegen fasen van vijanden. Voeg identieke schutters samen, verbeter je aanvallende vaardigheden, verbeter je muren en nog veel meer. Er zijn leuke nevenactiviteiten zoals 'draai aan het wiel', waarbij je verrassende items kunt krijgen waarmee je sterker kunt worden en nieuwe mogelijkheden kunt ontgrendelen. Zorg ervoor dat je je vaardigheden gebruikt tegen de naderende horde vijanden zodra hun cooldown voorbij is, zodat je niet door ze overweldigd raakt. Hoe lang kun je het fort in Stick Defenders ingedrukt houden? Gebruik je linkermuisknop of vinger om eenheden te selecteren en te slepen. Sleep een eenheid en zet deze neer op een identieke eenheid om ze samen te voegen. Stick Defenders is gemaakt door TinyDobbins. Speel hun andere casual games op Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers en PartyToons. Je kunt Stick Defenders gratis spelen op Poki. Stick Defenders kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets .

