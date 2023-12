Monkey Mart is een inactief/managementspel gemaakt door TinyDobbins. Je bestuurt een schattig aapje dat zojuist zijn supermarkt heeft gecreëerd. Plant fruit, beweeg van station naar station om de stands te vullen met bananen of maïs, of meer. Klanten halen ze op en wachten op u bij de kassa. Je kunt je personage upgraden, nieuwe werkstations ontgrendelen of zelfs andere werknemers rekruteren om je te helpen de winkel te beheren! Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Monkey Mart is gemaakt door TinyDobbins. Speel hun andere spellen op Poki: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers en PartyToons. Je kunt Monkey Mart in je browser of op je mobiel spelen zonder iets gratis op Poki te installeren of te downloaden.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Monkey Mart. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.