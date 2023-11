ZomboTag is een arena-gevechtsspel waarin je alle mensen in elk level moet infecteren met de hulp van je steeds groter wordende leger! Achtervolg en versla eenvoudigweg vijanden in elke verschillende arena om een ​​level omhoog te gaan en upgrades te verzamelen om jou en je leger sterker te maken! Je twee belangrijkste bondgenoten zijn jumpers en mobs: jumpers springen naar de vijanden voordat ze naar jou terugkeren (denk aan zombieboemerangs) en de mobs zullen gewoon aan je zijde zitten en aanvallen wie het dichtst in de buurt is! Versla bazen, laat je leger groeien, word sterker en kijk hoe lang je het volhoudt in de arena!

Website: poki.com

