Stickman Army: Team Battle is een stickman-vechtspel gemaakt door Playtouch. Dit stickman-spel is een cool turn-based spel waarbij je elke beurt kunt kiezen om de omvang van je leger te vergroten, de vaardigheden van je huidige vechters te verbeteren of extra tools te gebruiken om je vijandelijke stickmen te verslaan. Vecht tegen een vijandig stickman-leger en probeer hun leider uit te schakelen. Hoe meer legers je verslaat, hoe meer ervaring je stickmen krijgen en hoe sterker je vijanden worden. Voltooi het spel door alle legers van de vijand te vernietigen. Stickman Army: Team Battle is een HTML5-spel dat je zowel op je desktop als op je mobiele apparaat in je browser op Poki kunt spelen. Besturing: Stickman Army: Team Battle is een turn-based spel. Wanneer het jouw beurt is: - Gebruik de muis om te selecteren of je dat wilt 1) Vergroot je leger 2) Verbeter hun vaardigheden/wapens 3) Gebruik een speciaal wapen - Druk op de rode knop om de spinner te starten en druk nogmaals om te stoppen, zodat je een kijk welke upgrade je krijgt. Over de maker: Stickman Army: Team Battle is gemaakt door Playtouch. Ze zijn ook de makers van de andere Stickman Army- en Stickman Fighter-games.

