Duck Life 2 is een avonturenspel waarin je je eend traint om te racen in verschillende disciplines, zoals rennen, vliegen, zwemmen en klimmen, om de beste eendenavonturier ter wereld te worden. Verdien munten door mede-eenden te trainen of ermee te racen. Er zijn vijf locaties voor races: Schotland, Engeland, Egypte, Hawaï en Japan. Zorg ervoor dat uw eend wat uithoudingsvermogen heeft voor de volgende race door hem zaden te voeren. En vergeet niet je zuurverdiende eenddollars uit te geven aan coole accessoires! Rennen - Gebruik de pijl-omhoog om te springen. Vliegen - Gebruik de pijlen naar links en rechts om de eend te leiden. Zwemmen - Gebruik de pijl-omhoog om te springen, de pijl-omlaag om te duiken en de pijl-rechts en links om te bewegen. Klimmen - Gebruik de pijltjestoetsen links en rechts om tussen de wanden van de kloof te springen. Duck Life 2 is gemaakt door Wix Games, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn ook de makers van Duck Life, Duck Life Adventure (demo), Duck Life 3, Duck Life 4 en Duck Life: Battle. Speel ze gratis op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Duck Life 2. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.