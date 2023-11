Waar is mijn pizza? is een 3D-vaardigheidsspel waarin je als gewone pizzabezorger in een charmant stadje werkt. Je werkt bij Paolo's en het is jouw taak om lekkere pizza's te bereiden, bakken en bezorgen bij je hongerige klanten overal in de stad. Ga voorzichtig door het verkeer om de pizza's te bezorgen zonder er een te laten vallen, of erger nog, een ongeluk te veroorzaken. Trap indien nodig zachtjes op de rem om obstakels en verkeersdrempels te vermijden. Je moet ook snel handelen om het eten te bezorgen terwijl het nog warm is! Hoe beter de pizza en de bediening, hoe meer fooien je verdient. En zodra uw restaurant naam heeft gemaakt, kunt u uw bezorgafstand vergroten en ook upgrades kopen, zoals nieuwe ingrediënten, nieuwe apparaten, verbeteringen aan de aanhangwagen en meer. Je kunt zelfs VIP-klanten bedienen, waarvoor je de pizza helemaal zelf moet bereiden! Vergeet niet om Where's My Pizza te delen? met je vrienden en ontdek wie een betere kok is! Rijden - Houd de spatiebalk of de linkermuisknop ingedrukt Waar is mijn pizza? is gemaakt door Wix Games. Speel hun andere legendarische spellen op Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , en Let's RollJe kunt Where's My Pizza? in je browser zonder Poki gratis te installeren of te downloaden. Ja, je kunt veel aanpassingsopties en upgrades ontgrendelen in Where's My Pizza? zoals nieuwe upgrades, apparaten en routes naarmate je verder komt in het spel.

