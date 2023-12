Vortelli's Pizza is een restaurantspel voor meerdere spelers waarin je een gezellig pizzeria bezit en je klanten heerlijk eten serveert. Bij dit spel wordt teamwerk centraal gesteld, maar je kunt het ook alleen spelen! Zet de knop 'Open restaurant' aan, zodat klanten naar binnen lopen. Ga naar de kassa om hun bestelling op te halen en ga vervolgens naar de keuken om het deeg te bereiden. Je moet water en bloem in de mixer combineren en deze vervolgens naar het walsstation brengen waar je de pizza vormgeeft en alle ingrediënten toevoegt waar de klant om vroeg. Je kunt kiezen uit kaas, pepperoni, ananas, ham, saus, worst, enz. Zet het dan in de oven en wacht tot het bakt totdat de timer afgaat. Wacht niet te lang, want uw klanten kunnen geen geduld meer hebben en wegstormen! Als je het moeilijk hebt, kijk dan in de fooienpot om wat geld te vinden waarmee je betere apparaten en gereedschappen kunt kopen om je werk gemakkelijker te maken. Vergeet ook niet om nieuwe stations te ontgrendelen, want naarmate het restaurant drukker wordt, zul je geen ruimte meer hebben op de toonbank. Vortelli's Pizza spelen met een vriend is super eenvoudig: pauzeer gewoon je spel en kopieer de uitnodigingscode. Als uw vriend erop klikt, verschijnt hij direct in uw restaurant als uw co-chef. Ben je klaar om de beste pizzeria van de stad te worden?Vortelli's Pizza is gemaakt door Devortel. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Vortelli's Pizza gratis spelen op Poki. Vortelli's Pizza kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Vortelli's Pizza. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.