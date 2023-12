Papa's Cheeseria is een restaurantmanagementspel waarin je een bruisende broodjeszaak beheert. Je hebt de taak om heerlijke broodjes te maken en te serveren om je trouwe klanten tevreden te stellen. Je binnenkomende klanten geven je hun bestelling, dus ga naar je vertrouwde bouwstation en begin met de bestelling: kies de voorkeur van de klant uit een scala aan brood, toppings en heel veel kaas! Je moet de gegrilde kaas tot in de perfectie bereiden bij het grillstation. Afhankelijk van de wensen van de klant kun je met het frituurstation enkele frietjes on the side bereiden. Daarna draait het allemaal om de finishing touch en je bent klaar om te gaan! Vergeet niet alle prestaties te voltooien en alle VIP-klanten te bedienen om het succes van uw broodjeszaak te maximaliseren! Zorg ervoor dat je Papa's Cheeseria met je vrienden deelt en laat ze zien dat jij de beste broodjeszaak van de stad kunt ontwerpen en beheren! Kun jij alle speciale recepten in Papa's Cheeseria ontgrendelen? Selecteer, sleep en verplaats ingrediënten - LinkermuisknopPapa's Cheeseria is gemaakt door Flipline Studios en werd later door AwayFL in HTML5 geëmuleerd. Speel hun andere Papa's spellen op Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack en Papa's Taco Mia Je kunt Papa's Cheeseria gratis spelen op Poki. Papa's Cheeseria is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Papa's Cheeseria. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.