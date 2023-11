Papa Louie: When Pizzas Attack is een platformspel waarin je op avontuur gaat om de klanten van Papa Louie te redden van de beruchte Onion Ring. Je klanten zijn veranderd in kleverige pizzamonsters en ze hebben jou en je keukenapparatuur nodig om ze te redden. Pak je vertrouwde peddel- en peperbommen en voltooi een van de 12 levels met pizzamonsters! Kom langs bij Big Pauly om peperbommen in te slaan in ruil voor munten. Voel jij de Pizza Panic? Papa Louie: When Pizzas Attack werd in 2006 ontwikkeld door Flipline Studios, een Amerikaans game-ontwikkelteam. Later werd het door AwayFL geport naar HTML5. Bekijk hun andere legendarische spellen op Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria en Papa's Taco Mia. Er zijn vier hoofdwerelden, en ze bestaan ​​elk uit drie fasen. Er zijn in totaal 12 fasen in het spel: Meergranenvelden, Pasta Jungle, Tomatensausstad en Mijnveld. Sergeant Crushida Pepper, of Sarge, de belangrijkste antagonist, en ook de meester van alle vijanden in het spel. Jij kan Papa Louie: When Pizzas Attack gratis spelen op Poki. Papa Louie: When Pizzas Attack is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

