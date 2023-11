Papa's Freezeria is een restaurantmanagementspel waarin je een dessertwinkel beheert terwijl de eigenaar tijdelijk met verlof is. Serveer de klanten hun favoriete snoepjes op verschillende stations door hun bestelling precies goed te krijgen. Probeer alle klanten te bedienen zonder fouten te maken, zodat je zoveel mogelijk fooien kunt verdienen. Je kunt je zuurverdiende geld vervolgens besteden aan het verbeteren van de vriezer, de dessertstations en de hele inrichting van de winkel! Er zijn veel ingrediënten en toppings waar je aan moet wennen, dus zorg ervoor dat je alle stations goed bekijkt voordat je de spits in springt. Zorg ervoor dat je alle prestaties voltooit en alle VIP-klanten bedient om het succes van je vriezeria te maximaliseren! Zorg ervoor dat je Papa's Freezeria met je vrienden deelt en laat ze zien dat je de beste dessertwinkel van de stad kunt ontwerpen en beheren! Selecteer, sleep en verplaats ingrediënten - Linkermuisknop Papa's Freezeria is gemaakt door Flipline Studios en werd later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel hun andere Papa's spellen op Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria en Papa's Taco Mia Je kunt Papa's Freezeria gratis spelen op Poki. Papa's Freezeria is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

