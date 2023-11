Papa's Burgeria is een kookspel gemaakt door Flipline Studios. Pak je spatel en bereid je voor op een hamburger-flip-avontuur! Neem bestellingen op, grill pasteitjes, voeg toppings toe en serveer de hamburgers aan al je gekke klanten. Controle bij elke stap van het burgerbouwproces en jongleren tussen elk deel van het restaurant. Houd klanten in de gaten die in de lobby wachten, sleep hamburgerpasteitjes op de grill en draai ze om, zodat ze precies goed gaar zijn, en voeg toppings en sauzen toe aan de sandwiches voordat je ze aan je klanten serveert! Gebruik uw zuurverdiende fooien om restaurantupgrades en hoeden te kopen om te dragen, en u kunt uw lobby ook versieren met meubels en posters uit de Meubelwinkel. Kun jij van jouw burgeria de beroemdste fastfoodketen ter wereld maken? Selecteer, sleep en verplaats ingrediënten - Linkermuisknop Papa's Burgeria is gemaakt door Flipline Studios en werd later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel ook andere Papa's Games-spellen op Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia en Papa's Freezeria

Website: poki.com

