Boss Level Shootout is een arcadespel waarin je een jonge gamer bent genaamd Billy, die in zijn retro-console wordt gezogen - en je doel is om elke baas in het spel te verslaan. Elke baas heeft een andere vaardigheid en persoonlijkheid, dus je moet hun bewegingen bestuderen voordat je ze aanvalt. Er zijn 10 verschillende niveaus en 10 verschillende baasuitdagingen. Na elke succesvolle baasnederlaag kun je munten verdienen en uitgeven om je vaardigheden en wapens te verbeteren. Zorg ervoor dat je snel sprint, zodat je de vijandelijke aanvallen kunt ontwijken. Heb jij de kracht en behendigheid die nodig is om alle 10 niveaus in Boss Level Shootout te voltooien? Bewegen - WAD- of pijltjestoetsen Schieten - Z of KEenter - Enter (Return) Boss Level Shootout is gemaakt door Mini Duck Games. Speel hun andere spellen op Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai en Street Ball Jam Je kunt Boss Level Shootout gratis spelen op Poki. Boss Level Shootout kan worden gespeeld op uw computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Boss Level Shootout. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.