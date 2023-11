Doctor Teeth is een grappig behendigheidsspel gemaakt door Mini Duck Games. In dit spel kruip je in de huid van een tandarts en is het jouw taak om de gebitsproblemen van je patiënten op te lossen. Gebruik verschillende hulpmiddelen om gaatjes te vullen, slechte adem te behandelen en tanden te trekken. Tik of klik op een gereedschap dat je op het scherm ziet om het uit te rusten. U kunt uw vinger of muisknop ingedrukt houden om het hulpmiddel toe te passen op het gebied dat u wilt behandelen. Je kunt het stethoscooppictogram gebruiken als je vastzit en een hint nodig hebt. U kunt meer leren over mondhygiëne terwijl u de leuke reacties van uw patiënt bekijkt tijdens het spelen van dit spel. Kun jij alle patiënten behandelen en ze een glimlach van een miljoen dollar bezorgen? Tik of klik op een hulpmiddel dat je op het scherm ziet om het uit te rusten. U kunt uw vinger of muisknop ingedrukt houden om het hulpmiddel toe te passen op het gebied dat u wilt behandelen. Doctor Teeth is gemaakt door Mini Duck Games. Dit is hun eerste spel op Poki!

