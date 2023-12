Verkeersontsnapping! is een logisch puzzelspel waarin je speelt als verkeersregelaar. De wegen zijn volledig afgesloten en het is aan jou om het verkeer weer door te laten stromen. Op elke auto staat een pijl die aangeeft waar de auto heen wil. Selecteer de auto's in de juiste volgorde en los de file op! Er zijn talloze niveaus om te spelen, waaronder enkele extra moeilijke baasniveaus. Er is ook een Level Race, waarin je met vier anderen strijdt om de levels zo snel mogelijk te voltooien. Win de race en een epische prijs is voor jou! Kun jij de files oplossen en een held van de snelweg worden?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Traffic Escape!. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.