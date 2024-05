Maak je klaar om te falen in ZOI: The Escape! Je speelt als Zoi, een klein buitenaards wezen dat op aarde is neergestort. Zijn missie is om naar de top van elke toren te springen om terug naar huis te gaan, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Van beide kanten vliegen de platforms met hoge snelheid op je af! Je moet je sprongen perfect timen om niet te worden afgeslagen! Met elke sprong verdien je munten, waarmee je nieuwe coole skins voor je Zoi kunt kopen. Raak niet ontmoedigd en kijk of jij het in je hebt om alle 45 verpletterend moeilijke niveaus te verslaan. Kun jij Zoi redden?

