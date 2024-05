Maak je klaar voor een buitenaards onderwateravontuur in Submolok! Submolok is een kleine, inktvisachtige alien die een kleine onderzeeër bestuurt. Op weg naar de aarde werd hij neergeschoten en belandde in de oceaan. Nu moet je hem helpen terug naar huis te komen! Je kunt de boosters van de onderzeeër gebruiken om te bewegen, maar omdat deze schuin op de hoeken van de onderzeeër staan, kan dit behoorlijk lastig zijn. Je zult de tijd moeten nemen om je boosters precies te gebruiken om veilig de oceanen te verkennen. Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Kun jij Submolok terug naar huis krijgen?

Website: poki.com

