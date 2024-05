Canopy is een platformgame waarin je je een weg door de jungle moet worstelen en schudden om het doel te bereiken! In meer dan 20 uitdagende levels moet je proberen zoveel mogelijk fruit te verzamelen, zonder de insecten te raken of uit de bomen te vallen. Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Kun jij Canopy door de jungle helpen?

Website: poki.com

