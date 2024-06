Word de koning van het doel in Free Kick Screamers! In dit strafschopspel is het aan jou om in elk level een doelpunt te scoren. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan; sommige niveaus hebben veel obstakels, zoals andere spelers, keepers, bewegende doelen en meer, die je pad naar het doel blokkeren. Je moet perfect mikken en al je voetbalvaardigheden gebruiken om door de levels te komen. Niet gescoord? Geen zorgen: je hebt 6 pogingen per niveau en je kunt altijd om hulp vragen. Kun jij alle niveaus van Free Kick Screamers halen?

Website: poki.com

