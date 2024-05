Het is tijd om de sterren te bereiken in SpaceHopper! In dit spel speel je als astronaut die elke ster moet verzamelen. Om van planeet naar planeet te komen, kun je eenvoudigweg omhoog springen! Gebruik het zwaartekrachtveld van de planeten om verder te springen, maar pas op voor de aliens! Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Kun jij alle sterren krijgen?

Website: poki.com

