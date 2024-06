Stickman Run is een leuk platformspel waarin je aan een onstuitbare race deelneemt! De kern van de gameplay klinkt heel eenvoudig, het enige wat je hoeft te doen is je klaarmaken en tikken om te springen! Spring over het gat en pas op voor allerlei obstakels! Voer een aantal coole stunts uit, zoals muursprongen, en ontwijk vijanden die je proberen neer te schieten. Vergeet niet om onderweg munten te verzamelen om verschillende schattige skins te ontgrendelen. Hoe meer je speelt, hoe beter je wordt! Kun jij in één keer naar succes rennen?

