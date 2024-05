Droplets is een puzzelspel waarin je de kleine wezentjes genaamd Droplets moet helpen veilig op de grond te komen. De Droplets zijn behoorlijk ver omhoog gekomen en zullen naar beneden moeten springen om zich in veiligheid te brengen. Gelukkig hebben ze kleine propellers op hun hoofd die ervoor zorgen dat ze een soepele landing hebben – als ze tenminste alle vijanden kunnen ontwijken. Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Kun jij de Droplets veilig naar de grond brengen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Droplets. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.