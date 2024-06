Water Polo Ragdoll

Spring in het zwembad en maak je klaar voor Waterpolo Ragdoll! In dit gekke waterpolospel gooi je jezelf rond het zwembad om te proberen te scoren! Wees de eerste die 5 punten scoort en jij bent de winnaar! Je kunt alleen tegen de computer spelen, of samen met een vriend of vriendin kijken wie de echte waterpoloster is. Heb je hulp nodig om de overhand te krijgen? Probeer wat power-ups te krijgen, ze kunnen het tij echt keren! Laten we een plons maken!

Website: poki.com

