Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor In The Doghouse op WebCatalog Desktop voor Mac, Windows en Linux.

In the Doghouse is een puzzelspel waarin je een kleine hond moet helpen met bewegen door zijn huis. Om je hond naar het einde van het level te krijgen, moet je de kamers en gangen verplaatsen om een ​​pad naar de finish te creëren. Je kunt alleen kamers verplaatsen die leeg zijn. De hond volgt waar je zijn bot neerzet en is slim genoeg om ook liften op en neer te nemen! Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Lukt het jou om de hond veilig door alle levels van het Hondenhok te loodsen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan In The Doghouse. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.