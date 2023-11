Cubies is een puzzelplatformspel waarin je de cubies in elk level moet helpen al hun jongen te verzamelen en de finish te bereiken! Elk niveau heeft nieuwe obstakels en functies die het verzamelen van alle kubussen een beetje moeilijker maar zeker leuker maken! Er zijn liften, onzichtbare paden, verdwijnende blokken en nog veel meer om te ontdekken! Als je je ooit een beetje competitief voelt, spring dan in de 1v1-modus waarin je je vriend kunt uitdagen om te zien wie het meeste gebied in de arena kan claimen! Kun jij ze allemaal verzamelen?

Website: poki.com

