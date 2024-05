Gunbrick is een puzzelspel waarin je de Gunbrick naar het einde van het level moet verplaatsen. Je moet strategisch zijn over hoe je je Gunbrick verplaatst. Eén kant van de steen heeft een schild, dat ervoor zorgt dat je niet door lasers wordt vernietigd. De andere kant heeft een pistool, waarmee je obstakels kunt vernietigen of snel vooruit kunt komen. Positionering is de sleutel in Gunbrick! Dit klassieke Flash-spel is nu terug in HTML 5, zodat je het kunt spelen wanneer je maar wilt! Kun jij alle niveaus in Gunbrick verslaan?

Website: poki.com

