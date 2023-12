Speed ​​King is een uniek arcadespel met platform- en puzzelelementen. Als snel lid van de koninklijke familie heb je het recht om alles wat er in je koninkrijk bestaat te vernietigen. Maak gebruik van dit recht door elke krat die je ziet snel te verpletteren. Je kunt in elke richting vegen om snel te rennen. Blijf door het level vegen terwijl je vijanden en obstakels ontwijkt, en let op de grenzen van het level om in de goede richting te bewegen. Makkelijk, toch? Nou ja, een manier om erachter te komen. Spring in het spel en voltooi elk level en keer terug naar je troon als de Speed ​​King! Gebruik WASD of de pijltjestoetsen om vooruit, achteruit of van links naar rechts te bewegen! Op mobiel veeg je gewoon in de richting waar je heen wilt!Speed ​​King is gemaakt door Martin Magni (Fancade). Speel hun uitdagende puzzelplatform-racegame op Poki: Drive Mad! Je kunt Speed ​​King gratis spelen op Poki. Speed ​​King kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

