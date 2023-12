Breakoid is een nieuwe kijk op het klassieke block-breaker/Arkanoid-gamegenre met verbluffende graphics, beelden en geluid! Probeer de normale modus eens uit en kijk hoeveel niveaus je kunt doorbreken, of test de eindeloze modus en gebruik speciale vaardigheden om je een weg naar de top te banen! Als je te goed wordt voor de originele levels, probeer dan de leveleditor en creëer je ultieme blokbrekende extravaganza! Gebruik de muis om de peddel heen en weer te bewegen om de bal te raken. Op mobiel klik je op de paddle en veeg je over het scherm om te bewegen!Breakoid is gemaakt door Supernice.Games. Dit is hun eerste spel op Poki!

