Drive Mad is een autospel waarbij je over een baan vol obstakels rijdt. Je doel is om heelhuids de finish te bereiken. Je moet je snelheid in evenwicht houden, zodat je auto niet omslaat. Dit is moeilijker dan het klinkt, want er zijn veel spannende en creatieve stunts en obstakels waar je van kunt genieten. Heb jij het in je om elk level in Drive Mad te voltooien? Stuur vooruit - W, D, X, pijl-omhoog, pijl-rechts, muisklik Achteruit sturen - S, A, Z, pijl-omlaag, pijl-linksDrive Mad is gemaakt door Martin Magni . Speel hun andere arcadespellen op Poki: Speed ​​KingJe kunt Drive Mad gratis spelen op Poki.Drive Mad kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

