Noob Drive is een snel autospel met een blokkerige esthetiek. Het is uw doel om zo snel mogelijk naar het bestemmingspunt te rijden. Ga op volle snelheid terwijl je de stuurknoppen gebruikt om jezelf in evenwicht te brengen in de lucht, en probeer altijd op je wielen te landen! Time je stunts zorgvuldig, zodat je geen snelheid verliest, anders kun je niet over de gevaarlijke kliffen en verraderlijke gaten vliegen die je voertuig zouden kunnen vernietigen. Verzamel alle munten in elk level, zodat je unieke en geweldige skins kunt kopen. Kun jij alle 48 spannende levels in Noob Drive onder de knie krijgen? Vergeet niet om het met je vrienden te delen, zodat je erachter kunt komen wie het spel sneller kan voltooien en de kampioen kan worden! Rijden - W/S of pijltjestoetsen omhoog/omlaag Sturen - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Nitro - ShiftHerstart - RNoob Drive is gemaakt door Vanorium. Speel hun andere puzzelplatformgame op Poki: Noob Archer Je kunt Noob Drive gratis spelen op Poki. Noob Drive kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Noob Drive. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.