Moving Truck: Construction is een puzzelplatformspel waarin je de bezittingen van je klanten op tijd naar hun nieuwe huis verplaatst zonder iets te beschadigen. Stuur je truck over verraderlijke paden met hobbels en obstakels. Je zult met moeilijkheden te maken krijgen, zoals eenvoudige kuilen, maar ook meer geavanceerde, zoals gigantische wielen tegen de klok in waar je overheen moet rijden. Voorkom schade aan uw lading, anders verliest u uw inkomsten. En met het geld dat je hebt verdiend, kun je veel geweldige items kopen, zoals een nieuwe verfbeurt, autohuiden, tags, nieuwe wielen, noem maar op! Vergeet niet Nitro te gebruiken om je score te maximaliseren! Beweeg naar links/rechts - A/D of pijltjestoetsen naar links en rechts Versnellen - W of pijltjestoets omhoog Bewegende vrachtwagen: constructie is gemaakt door 7Spot Games. Speel hun andere puzzelspellen op Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, en Truck Loader 5 Je kunt Moving Truck: Construction gratis spelen op Poki. Moving Truck: Construction kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

