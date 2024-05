Space Thing is een schietspel met ruimtethema waarin je vecht voor dominantie in de ruimte. Test je reflexen tegen uitdagende AI-tegenstanders in een snelle, genadeloze arcade-ervaring. Terwijl je het spel speelt, ontgrendel je talloze personage-skins. Zorg ervoor dat je elke power-up die je ziet oppakt, en gebruik je schild regelmatig als je goed wilt zijn in het overleven in de ruimte. Bekijk de Invaders-modus voor maximaal plezier. En vergeet niet om lokale multiplayer tegen je vrienden te spelen. Vergeet dus niet Space Thing met je vrienden te delen en veel plezier te hebben! Bewegen - WAD- of pijltjestoetsen Schieten - H of Z Wisselen van richten - J of XSpace Thing is gemaakt door Brad Erkkila. Speel hun andere informele en vermakelijke puzzelspellen op Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike en Squish MachineJe kunt Space Thing gratis spelen op Poki.Space Thing kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets .

Website: poki.com

