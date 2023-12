Blockpost Legacy is een kubusvormig 3D-schietspel voor meerdere spelers met een verscheidenheid aan spelmodi en een veelvoud aan wapens. Ervaar de spanning van realtime vuurgevechten tegen echte, online spelers in leuke games zoals Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only en Team Deathmatch. Bovendien kun je zelfs leuke modi spelen, zoals Infection (Zombie) en Shovel Battle. Bekijk het takenmenu om missies te voltooien en meer ervaring en power-ups te verdienen. In deze schietervaring boordevol actie geldt dat hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer je in level stijgt en beter wordt! Je kunt je personage aanpassen, cases openen, unieke skins ontgrendelen en je bestaande arsenaal verbeteren naarmate je een hoger niveau bereikt. Verken een volledig arsenaal bestaande uit verschillende contactwapens, machinepistolen, jachtgeweren, explosieven, automatische en semi-automatische geweren, sluipschutters en nog veel meer. Vergeet niet je vrienden uit te nodigen voor je team en vermenigvuldig je kracht! Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Schieten - Linkermuisknop Richten - Rechtermuisknop Springen - Spatiebalk Wissel van wapen - Numerieke toetsen Blockpost is gemaakt door Skullcap Studios. Speel hun andere spel op Poki: BlockpostJe kunt Blockpost Legacy gratis spelen op Poki.Blockpost Legacy kan op je computer worden gespeeld.

