Krunker FRVR

Krunker.io is een gepixelde 3D online multiplayer-webgame, waarin je met verschillende wapens tegen je tegenstanders moet strijden. Je speelt dit als een first-person shooter (FPS) en je kunt meedoen aan meerdere spelmodi: Wees de koning van de heuvel in een free-for-all, of werk samen met teamgenoten om te winnen in een team deathmatch. Naast deze spelmodi kun je ook deelnemen aan aangepaste spelmodi. Kies uit verschillende klassen, bijvoorbeeld agent, hardloper, jager en meer. Elke klasse wordt geleverd met verschillende verschijningen en wapens. Wapens kunnen variëren van aanvalsgeweren tot sluipschutters, jachtgeweren, pistolen en zelfs raketwerpers! In Kurnker.io kun je standaardkaarten spelen, maar ook kaarten die door de community zijn gemaakt. Krunker.io is snel en heeft een vergelijkbaar gevoel als Counter-Strike. Houd uw K/D-ratio, overwinningen en scores bij en laat zien hoe competitief u bent. Daag je vrienden hier op Poki uit om je scores te verbeteren. Je kunt Krunker.io spelen op je pc, tablet en mobiele telefoon zonder te downloaden.

Website: krunker.io

