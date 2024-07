Stick Veterans is een online actieschieter waarin je snelle deathmatches speelt als stokfiguren. Ervaar de realtime actie van het schieten en fragmenteren van echte spelers door chaotische gevechten in een enorme verzameling 3D- en 2D-kaarten gemaakt door de geweldige gamegemeenschap. Ontdek spannende spelmodi zoals Free-for-all, Team Deathmatch en Capture the Flag. Speel 2D of 3D, maak je eigen kaarten, verken aanpasbare spelregels, oefen tegen bots en ontdek nog veel meer verrassingen in deze spannende 3D-shooter! Ben jij ervaren genoeg om de laatste Stick Veteraan te zijn? Bewegen - WASD of pijltjestoetsen Schieten - Linkermuisklik Wapens wijzigen - Numerieke toetsen of muiswiel POV wijzigen - Rechtermuisklik Respawn - Linkermuisklik of spatiebalk Gooi granaat - F Pauze - ESCScoreboard - TABStick Veterans is gemaakt door Junkbytes. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Stick Veterans. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.