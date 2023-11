Funny Shooter 2 is een 3D FPS-game (first person shooter) waarin je griezelige en grappig uitziende vijanden neerschiet met behulp van een grote verscheidenheid aan wapens in je arsenaal. De vijanden zullen in fasen spawnen en bijna elk niveau introduceert iets nieuws en spannends, of het nu een nieuwe vijand, een baas, upgrades of wapens is. Je hebt toegang tot allerlei gekke wapens, geweren, RPG's, granaatwerpers, pistolen, bazooka's, sluipschutters, jachtgeweren en zelfs skins om ze aan te passen! Zorg ervoor dat je de prestaties en uitdagingen voltooit om wat extra munten te verdienen om je voortgang te vergemakkelijken. Vergeet niet je vaardigheden te verbeteren, zoals gezondheid, muntmagneet en granaatinslag. Speel nu Funny Shooter 2 en laat ons zien dat je elke baas in het spel kunt verslaan! Funny Shooter 2 is gemaakt door GoGoMan. Speel hun andere actiespellen op Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk Racer Funny Shooter 2 is gratis te spelen op Poki. Funny Shooter 2 is speelbaar op je computer.

