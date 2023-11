Gun Master 2 is een geweldige actievolle schietbaansimulator van Craneballs Studio. Heb je ooit willen weten uit welke onderdelen een pistool bestaat? En welke onderdelen kun je upgraden om je wapens op verschillende manieren te verbeteren? Ontdek, pas aan en upgrade je favoriete wapens! Oefen dan je schieten op de schietbaan met meerdere bewegende doelen. Verdien meer geld om je wapencollectie op te bouwen en wees voorbereid op alles wat op je pad komt. Van pistolen tot aanvalsgeweren tot machinegeweren en meer, je kunt je wapencollectie volledig aanpassen en van accessoires voorzien in Gun Master 2. Bouw het ultieme arsenaal op om te bewijzen dat jij de Gun Master bent. Besturing: Muis - Richt en klik om te schietenOver de maker :Gun Master 2 is gemaakt door Craneballs Studio, gevestigd in Tsjechië. Ze zijn ook de makers van Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters en meer!

Website: poki.com

