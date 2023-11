Run and Gun van Mad Pixel Ltd. is een moderne variant op een klassiek levelgebaseerd schietspel. Jouw missie is simpel: versla je vijanden om de grote baas te bereiken en door te gaan naar het volgende level! Zorg ervoor dat je aan je doel werkt, want je verdient meer voor elke headshot, waardoor je munten kunt verzamelen om je pantser en wapens te upgraden. Maar als je mist, kan je run-and-gun-avontuur voorbij zijn! Speel Run and Gun op Poki in je browser en ervaar dit spannende schietspel! Bediening: Muis/spatiebalk - Schiet Over de maker: Run and Gun is gemaakt door Mad Pixel Ltd. Zij zijn ook de makers van Mad GunZ.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Run and Gun. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.