Wild Bullets is een actie-arcadespel waarin jij de stadssheriff bent en de taak hebt om de vier demonenbazen en hun handlangers op te sporen en te verslaan voordat de hele mensheid tot slaaf wordt gemaakt. Red je prachtige westerse stad van de bandietenbende van demonen die de inwoners in geestgestuurde poppen hebben veranderd! Vind en plunder kisten op zoek naar nieuwe, krachtige munitietypes. Verzamel vervolgens munten om nieuwe personages te ontgrendelen, of geef ze uit aan upgrades. Kies Wild Cards die extra vaardigheden geven, versla meerdere vijanden en schakel combo's uit om het portaal naar Demon Land te openen! Dit is een shoot-em-up-avontuur dat je niet wilt missen! Bewegen - WASD-toetsen Schieten - KPunch - LWild Bullets is gemaakt door BUN GUN. Bekijk hun andere spellen op Poki: Hoppenhelm en Dodge Blast

