Ferge.io is een online first person shooter in het populaire .io-gamegenre. Versla je tegenstanders; munten verzamelen; cosmetica en geweerhuiden kopen; word nummer één op het scorebord. Verdien karakterhoeden. Rust nieuwe wapens uit. Richt meer schade aan. Speel met vrienden of tegen realtime online spelers.

Website: ferge.io

