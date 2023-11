Combat Reloaded is een online multiplayer-schietspel gemaakt door NadGames. In Combat Reloaded sluit je je aan bij een eliteteam met als doel te winnen van de vijand. Deze multiplayergame beschikt over 5 modi en tientallen unieke kaarten. Je kunt met maximaal 10 spelers lid worden van een bestaande kamer, of je eigen aangepaste Deathmatch starten. Bekijk ook het vervolg Combat Reloaded 2, uitgebracht in 2019, of speel het populaire Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale en PixWars 2 ook van dezelfde makers. Muis om te richten en te schieten WASD om door de arena te bewegen Spatiebalk om 1-9 cijfertoetsen te springen om van wapen te wisselen. Combat Reloaded is gemaakt door NadGames gevestigd in Mexico.

Website: poki.com

