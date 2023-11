Dinogen Online is een snelle 2D-multiplayer-shooter van bovenaf met veel wapens, spelmodi en kaarten. Speel als mens of dinosaurus in op doelstellingen gebaseerde spelmodi. Ontgrendel nieuwe wapens, dinosaurussen, uitrusting, items en meer door XP in het spel te verdienen. Op doelstellingen gebaseerde games: speel als mens of dinosaurus in op doelstellingen gebaseerde spelmodi, zoals Team Deathmatch, Capture the Flag of Destruction. Eindeloos overleven: speel een van de vele overlevingsmodi en neem deel aan eindeloze golven vijanden, variërend van militie-eenheden, dinosaurussen, helikopters en meer. Scenario-editor: Creëer je eigen kaarten en missies met de meegeleverde Scenario-editor. De editor is een krachtig hulpmiddel waarmee je eenvoudige wijzigingen kunt aanbrengen in bestaande kaarten of complexe gloednieuwe missies kunt maken met behulp van het geïntegreerde triggersysteem. Alle scenario's die met de editor zijn gemaakt, zijn onmiddellijk toegankelijk in multiplayer, zodat je je creaties online met vrienden kunt spelen.

Website: dinogenonline.com

