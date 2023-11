Versla je blokkerige tegenstanders in Pixel Warfare 5! Met dit 3D-schietspel kun je strijden in de modi Team Deathmach, Solo Deathmatch en Zombie. Kies een kamer vol met andere concurrenten, of start je eigen aangepaste matchup. Laat niemand je in zijn vizier vangen!

Website: poki.com

