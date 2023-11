Dood domkopige zombies in WorldZ! Dit gruwelijke schietspel stuurt je naar Zombie Land. Jouw missie is om in leven te blijven tussen de ondoden. De politieagent spawnt met geweren en munitie, terwijl de boer slechts één stuk gereedschap krijgt. Neem het tegen elkaar op in de Deathmatch-modus!

Website: poki.com

