Bescherm je land in militaire oorlogsvoering! Deze 3D-multiplayergame bevat Delta-tegen-Recon-gevechten. Je kunt meedoen aan Capture the Flag, Free-for-All, Control Points en Team Deathmatch-gevechten. Neem deel aan verhitte vuurgevechten in Desert Village en Frost Town!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Military Wars Warfare. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.