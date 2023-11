Narrow.One is een 3D-multiplayer-boogschietspel ontwikkeld door Pelican Party Studios. Neem deel aan een snelle boogschietactie waarbij jij en je teamgenoten de vijandelijke vlag proberen te veroveren in een prachtig ontworpen kasteelarena. Je mag alleen een boog en enkele pijlen gebruiken, dus zorg ervoor dat je goed mikt en dat je reflexen snel zijn. Nodig je vrienden uit om met je te spelen en geniet van de spanning als je samen tegenover je tegenstanders staat. Narrow.One is heel leuk!

Website: narrow.one

