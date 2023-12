Squish Run is een arcade-platformgame waarin je je krachtige vuisten de obstakels op je pad laat openbreken en de naderende squish-machine ontwijkt. Je doel is om alles wat je tegenkomt kapot te maken, of het nu een monster of een bakstenen muur is, zodat je aan het verschrikkelijke, zachte lot kunt ontsnappen. Speel alleen of speel lokaal samen met een vriend om deze snelle spanning te ervaren. Verzamel munten en geef ze uit aan het ontgrendelen van nieuwe coole en kleurrijke personages. Kun jij elk level in Squish Run voltooien? Bewegen - pijltjestoetsen links/rechts Springen - pijltjestoets omhoog Stoten - M of spatiebalk Squish Run is gemaakt door Brad Erkkila. Speel hun andere informele en vermakelijke puzzelspellen op Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals en Flipchamps Dual Strike Je kunt Squish Run gratis spelen op Poki. Squish Run kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

