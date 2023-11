Run 3 is een eindeloos runnerspel waarin je met je kleine alien door de ruimte moet navigeren. Run 3 is gemaakt door Joseph Cloutier en is het derde deel in de Run-gameserie. Run 3 is nu beschikbaar in HTML5, dus je kunt spelen zonder Flash-ondersteuning. Je kunt het online spel gratis op je pc spelen. Je missie is simpel: ren zo ver als je kunt en val niet! Vermijd vallende tegels, gaten, vallen en meer terwijl je van niveau naar niveau gaat. Als je tegen de muren botst, draait het scherm. Deze intense actie en eindeloze runner-game stuurt je op een angstaanjagende reis door een zeer beperkt gebied. Jij moet de kleine grijze alien begeleiden terwijl hij voortdurend evoluerende gebieden doorkruist. Beweeg langs elke muur om de veiligste route te vinden en ontdek hoe lang je kunt overleven! Ja, het originele Run 3-spel kan zonder Flash op Poki worden gespeeld. Er is dus geen flash nodig om op de pc, mobiele telefoon en tablet te spelen!Run 3 is gemaakt door Joseph Cloutier, gevestigd in de VS. Hij is ook de maker van run en run-2. Run 3 is een van de meest populaire spellen op Poki, samen met andere webklassiekers zoals Happy Wheels.

