Temple Run 2: Spooky Summit is een eindeloos runnerspel waarin je ontsnapt aan de gruwelijke demonische apen en alle obstakels en vallen ontwijkt die je onderweg tegenkomt. Het is vergelijkbaar met de klassieke Temple Run 2-ervaring, maar met een spookachtig Halloween-thema! Wees een weerwolf en ga door verraderlijke paden vol plakkerige spinnenwebben, spookachtige pompoengeesten, giftige slijmerige rivieren, griezelige donkere grotten, broze bottenbruggen en nog veel meer. Maar schiet op! De kwaadaardige apenmonsters achtervolgen je nog steeds! De Spooky Summit-kaart voegt wat spanning toe aan de klassieke Temple Run 2-ervaring. Ben je klaar voor een vertrouwd en toch nieuw spannend avontuur? Geniet van het Halloween-seizoen met een gloednieuwe kaart om je nachtmerries te achtervolgen! Temple Run 2: Spooky Summit is een nieuwe kaart in het tweede deel van het megahit Temple Run. Het is gemaakt door Imangi. Speel hun legendarische eindeloze runner-spellen Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall en Temple Run 2: Holi Festival op Poki! Verzamel gratis munten, spring een seconde voordat je de randen nadert, upgrade je personage statistieken, time je sprongen goed over dubbele spronghindernissen en zorg ervoor dat je de stagedoelstellingen voltooit. Je kunt Temple Run 2: Spooky Summit in je browser spelen zonder Poki.No te installeren of gratis te downloaden. Omdat het spel een eindeloos spel is, komt er geen einde aan de tempel; de speler speelt totdat het personage tegen een groot obstakel botst, in het water valt of wordt ingehaald door de demon-apen. Je hebt een internetverbinding nodig om Temple Run 2: Spooky Summit op Poki te spelen. Evil Demon Monkeys (of duivelsaap) zijn de belangrijkste antagonisten van Temple Run en het vervolg, Temple Run 2. Ze achtervolgen de speler in hun zoektocht om het gouden idool terug te halen. Verzamel munten en vul de krachtmeter in Temple Run 2: Spooky Summit om een ​​tijdelijke snelheids- en onoverwinnelijkheidsboost te ontgrendelen. Open 'Vaardigheden' en tik op een kracht die je wilt verbeteren, zoals schildduur, muntmagneet en boostafstand.

Website: poki.com

