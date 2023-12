Fluffball is een leuk behendigheidsspel waarbij je speelt als een zeer gladde pluizige bal. Je hebt precisie en anticipatie nodig om niet van de kaart te raken! Pas op voor snelle bochten! Laat niets je tegenhouden in je zoektocht om alle niveaus te voltooien! Fluffball is ontwikkeld door Nitrome. Elk niveau heeft verschillende uitdagingen. Het spel is tot op de dag van vandaag populair gebleven! Geniet van je pluizige avonturen hier op Poki! Rol je een weg naar het einde van het level zonder te vallen! Beweeg - WASD of Arrow Keys Fluffball is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki:

